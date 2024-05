Rubano cassetta porta soldi al benzinaio, incastrati dalle telecamere: a processo per furto

OSIMO - L’occasione fa l’uomo ladro. In questo caso una coppia di fidanzati. Arrivati all’impianto di servizio, per fare carburante, avrebbero rubato una cassetta portamonete del benzinaio che l’aveva lasciata tra una colonnina e l’altra dei rifornimenti. Erano le 11 del mattino quando la coppia è entrata alla Esso di via Ancona, a bordo di una Lancia Musa. Guidava l’uomo, 54 anni, napoletano ma residente a Castelfidardo. Al suo fianco la compagna, 53 anni, di origine tedesca ma residente in Campania. A bordo c’era anche la figlia della donna. Dovevano fare gpl quando, stando alle accuse, avrebbero adocchiato la scatola con le monete lasciata incustodita. Sarebbe stato il napoletano a prenderla. Lei avrebbe fatto da palo. Risalito in auto i due sono poi andati via. Dentro la cassetta c’erano circa 100 euro. Il benzinaio non l’ha più trovata e così si è messo a guardare le registrazioni delle telecamere risalendo ai due possibili ladri. Chiamati i carabinieri ha sporto denuncia.

La coppia è finita a processo per furto in concorso davanti al giudice Pietro Renna e il dibattimento si aprirà il prossimo 12 luglio. Il furto risale al 13 settembre del 2020. Dal video estrapolato e portato poi ai carabinieri di Osimo si vedrebbe la vettura arrivare e una persona scendere e avvicinarsi alle due colonnine del rifornimento. Non è chiaro se si vede il prelievo della cassetta. Entrambi gli accusati, sentiti poi dai carabinieri, hanno negato il furto confermando solo la sosta per fare rifornimento. Gli imputati sono difesi dall’avvocato Antonio Gagliardi.