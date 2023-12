Scoperta a rubare, cerca di colpire l’addetta ai controlli con un mattone: 50enne ai domiciliari

FALCONARA MARITTIMA – Dovrà scontare due anni e quattro mesi di reclusione, presso la propria abitazione, una cinquantenne colta sul fatto mentre era intenta a rubare dei prodotti dalle corsie di un esercizio commerciale di Falconara Marittima. Nella giornata di ieri i Carabinieri di Falconara hanno notificato il provvedimento emesso ai danni della donna, residente in città, per il reato di rapina aggravata in concorso. Nel mese di novembre del 2014, dopo essere entrata in un negozio di Falconara con una complice, la cinquantenne ha prelevato dei prodotti dagli scaffali nascondendoli nelle borse, superando le casse senza pagare. Una volta scoperta dall’addetta ai controlli, che nel frattempo si era avvicinata chiedendone la restituzione, ha utilizzato un mattone di pietra estratto dalla borsa – e successivamente sequestrato dai militari poi arrivati sul posto – tentando di colpirla.

Un analogo procedimento di detenzione domiciliare è stato eseguito ieri dai Carabinieri nei confronti di una 44enne, anche lei residente nel comune di Falconara. I fatti risalgono a maggio 2014 quando la donna, dopo essere entrata nel negozio insieme ad altre due persone, ha prelevato della merce poi nascosta sotto i giacconi: il personale, notando i movimenti delle tre donne, ha allertato i militari della stazione che giunti sul posto, dopo essersi appostati in maniera defilata all’esterno del locale, hanno fermato le autrici del reato recuperando la refurtiva. Alla donna è stato contestato il reato di furto aggravato in concorso, e dovrà scontare quattro mesi di reclusione agli arresti domiciliari.