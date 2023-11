Furto Maxi Bar, al Piano è allarme sicurezza? «Silvetti ti ho votato, ma non è cambiato nulla. Pensate solo agli eventi»

ANCONA - Il furto al Maxi Bar ha fruttato ai malviventi i 160 euro che erano in cassa oltre a al bottino, ancora da quantificare, che era nelle slot machines. Sono entrati rompendo le sbarre della finestra sul retro del locale, poi hanno fatto razzia. Stamatina i tecnici stavano riparando i danni. Sul posto, come sempre, il titolare Massimo Sturani: «Non sono riusciti ad aprire tutti i videogiochi, c'è a chi va peggio. Questo episodio comunque evidenzia che la zona del Piano comincia ad essere pericolosa- spiega Sturani- le forze dell'ordine hanno le mani legate e se anche beccassero uno di questi poi ce lo ritroveremmo fuori». Poi il messaggio dritto a Silvetti: «Io ti ho votato sperando in un cambiamento positivo, non è avvenuto. Avete puntato sulla notte bianca, la ruota di Natale, ma al di là di quello ti invito a pranzo. Vieni qui, sii cittadino non solo quando c'è da prendere i voti. Ti offro io il pranzo e ti spiego quali sono le problematiche di questa zona».

«Di ordinanze ce ne sono diverse, ma scorrette. Se nel bar ho tre pregiudicati che neppure si conoscono, mi viene chiuso il locale. Io non sono nessuno per chiedere i documenti, non sono un pubblico ufficiale. Se qualcuno fa qualcosa di male, la questura faccia quello che deve. Se nessuno però fa del male, perché devo togliere a un pregiudicato il diritto di prendere un caffé?».