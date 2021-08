Entra nel centro commerciale, poi il furto al supermercato: nei guai un 36enne

E' finito con una denuncia per furto il tentativo, da parte di un 36enne di Sassoferrato, di rubare abbigliamento e bevande all'interno dell'Ipercoop di Senigallia, all'interno del centro commerciale "Il Maestrale".

Ad intervenire i carabinieri di Senigallia che hanno recuperato la refurtiva, poi restituita all'interno del negozio. Per il 36enne, che non ha potuto far altro che ammettere il furto, è quindi scattata la denuncia.