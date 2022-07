Blitz nel negozio, poi tentano il secondo colpo due ore dopo: ma un salvadanaio tradisce i ladri

ANCONA - Blitz all'una e mezza di notte dei ladri in una macelleria di via Marconi: quando il titolare lancia l'allarme è già troppo tardi. Rubano dal fondo cassa 400 euro oltre ad un salvadanaio per poi darsi alla fuga. Non passano nemmeno due ore e ci riprovano con una spaccata in una trattoria di via Traffico. Questa volta però a lanciare l'allarme è un residente che, udito il frastuono dei vetri rotti, contatta subito il Nue 112. Alla fine i tre malviventi vengono presi e denunciati. E' quanto accaduto giovedì 21 luglio quando gli agenti delle Volanti si sono messi sulle loro traccce. Dalle descrizioni fornite dai testimoni e dalla visione delle telecamere di sorveglianza i poliziotti sono riusciti ad inviduarli nei pressi di corso Stamira, dove poco prima erano scappati.

Una volta identificati sono stati perquisiti. Controllando un marsupio gli agenti hanno trovato un cacciavite e anche uno zaino che i tre avevano nascosto sotto una macchina. All'interno c'erano circa 400 euro in banconote di piccolo taglio e monete. Inoltre poco distante avevano lasciato anche il barattolo salvadanaio rubato nel primo locale che avevano "visitato". I tre sono stati denunciati per ricettazione ed essendo già noti alle forze di polizia e residenti in altre città, è stato notificato loro il foglio di via obbligatorio firmato dal questore. Per tre anni non potranno più rientrare in città.