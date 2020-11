Ruba superalcolici poi in auto nasconde 21 collane d'argento: ladro denunciato

ANCONA - Prima si è presentato in cassa con una baguette ed un detersivo, poi quando il personale della vigilanza lo ha fermato non ha potuto fare altro che far uscire 6 bottiglie di superalcolici dalla giacca. Non è finito nel migliore dei modi il sabato mattina di un 43enne, denunciato ieri mattina dai carabinieri della Sezione Radiomobile del Norm di Ancona.

L'uomo, senza fissa dimora e irreperibile all'anagrafe del Comune di Ancona dal 2014, è entrato nel supermercato e si è subito diretto verso il reparto alcolici. Poi è andato in cassa e come se nulla fosse ha simulato una spesa di pochi euro, tentando di eludere il controllo della vigilanza. Per sua sfortuna era tenuto d'occhio da tempo e quando lo hanno perquisito ha dovuto mostrare anche una tronchese, utilizzata per rimuovere le placche antitaccheggio, ed una somma di oltre 1.300 euro in contanti. La perquisizione è stata estesa anche nella sua auto, intestata ad un 64enne di Macerata, parcheggiata subito fuori dal negozio. All'interno i carabinieri hanno trovato 21 collane d'argento, secondo loro rubate in vari furti all'interno del nostro territorio. Come se non bastasse il 43enne custodiva nel veicolo anche altre bottiglie di liquori e birre oltre ad arnesi da scasso. Per lui, già conosciuto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti, è scattata la denuncia ed ora dovrà rispondere di furto aggravato, ricettazione e possesso ingiustificato di oggetti e chiavi alterate o di grimaldelli. Sono in corso gli accertamenti da parte dei carabinieri per risalire ai proprietari delle collane rubate.