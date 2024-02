Furto in piazza Ugo Bassi, ladro in fuga scivola e batte la testa: perde il bottino e finisce in ospedale

ANCONA - Furto nel pomeriggio di oggi all'interno di un negozio specializzato nella vendita di prodotti per l'igiene personale. Il ladro è entrato in azione in via Giordano Bruno, all'angolo con piazza Ugo Bassi, nell'attività commerciale e rubando alcuni prodotti dagli scaffali. Nel tentativo di fuggire è caduto ed ha battuto violentemente il capo. Per lui è stato necessario l'intervento degli operatori del 118, intervenuti con un'ambulanza della Croce Gialla di Ancona, che lo hanno soccorso e poi trasportato per accertamenti all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto anche la polizia che ha scortato i sanitari fino al nosocomio cittadino. L'uomo, straniero di 38 anni, non è grave.