Si fa male mentre tenta di rincorrere il ladro che lo ha appena derubato: «Mi ha portato via 300 euro»

ANCONA - Un ladro gli porta via 300 euro, almeno secondo il suo racconto, e lui nel tentativo di rincorrerlo cade a terra. E' quanto successo oggi lungo Corso carlo Alberto, nei pressi del civico 22. La vittima è un uomo originario del Bangladesh che ha riferito di essere stato derubato da un ladro. «Mi ha preso 300 euro - ha detto ai soccorritori - l'ho subito rincorso ma nel tentativo di recuperare i soldi sono caduto e mi sono fatto male». Sul posto gli operatori della Croce Gialla di Ancona che lo hanno caricato in ambulanza e trasportato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.