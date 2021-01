«Hanno comprato l'auto con il mio nome»: denuncia il furto d'identità ma finisce nei guai

L'uomo è stato denunciato per simulazione di reato. Si era presentato ai carabinieri di Ostra per denunciare il furto d'identità

I carabinieri della compagnia di Senigallia hanno denunciato un cittadino di origine brasiliana dell'84 perIl 37enne nei giorni scorsi si è presentato alla stazione di Ostra per denunciare una presunta sottrazione di persona dichiarando che qualcuno nel 2012 aveva acquistato un'automobile Ford utilizzando i suoi dati anagrafici. Qualcuno gli aveva rubato l'identità ma lui avrebbe taciuto la cosa per anni. Quando si è visto recapitare la cartella esattoriale per il, l'uomo avrebbe deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine per denunciare l'accaduto.

I militari hanno verificato i fatti e hanno appurato che in realtà il protagonista di questa vicenda aveva acquistato l'auto usata da un altro privato. Ad oggi il mezzo non risulta più in suo possesso anche se è ancora intestato a suo nome. Alla luce delle evidenze, l'uomo è stato denunciato per simulazione di reato.