Colti sul fatto mentre derubano una guardia giurata: denunciati

ANCONA - Erano stati colti sul fatto mentre derubavano una guardia giurata, ed è scattata ai loro danni la denuncia e la notifica del foglio di via. L’episodio risale alla notte scorsa, quando due uomini - gravati da precedenti specifici per reati contro la persona ed il patrimonio – sono stati sorpresi dagli agenti della Polizia a compiere un furto ai danni di una guardia giurata. Dopo la convalida dell’arresto per furto aggravato, è stato disposto il loro rientro immediato nei rispettivi comuni di residenza (Urbino e Modugno), con il divieto di fare ritorno nel capoluogo dorico per i prossimi tre anni.

Provvedimenti analoghi sono stati presi ai danni di due cittadini italiani, residenti nella provincia di Fermo, denunciati per insolvenza fraudolenta. I due uomini avevano consumato in un locale un pranzo a base di pesce, rifiutandosi però di corrispondere al ristoratore la somma stabilita dal conto (pari a quasi 200 euro). Oltre alla denuncia, a loro carico è scattato anche il divieto di ritorno in Ancona, ma solo per un anno in considerazione della minore pericolosità sociale scaturita dal reato commesso.

Un provvedimento simile ha riguardato un giovane ventenne italiano residente a Osimo. Già segnalato per fatti pregressi e sanzionato con un divieto di accesso alle aree urbane, è stato identificato insieme ad altri giovani, alcuni anche minori, in Piazza Malatesta, dove negli ultimi giorni erano stati segnalati dai residenti comportamenti di disturbo alla quiete pubblica.