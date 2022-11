Litiga con la fidanzata e per fare pace spacca la vetrata di una gioielleria, per il un 27enne scatta l'arresto

ANCONA - Voleva derubare la gioielleria per fare pace con la ragazza così, in piena notte, un 27enne italiano, ha preso la grata di un tombino e l’ha lanciata contro la vetrata. È suonato l’allarme e il rumore ha svegliato un residente che si è affacciato dalla finestra e ha chiamato la polizia senza perdere di vista il malvivente. Una pattuglia delle volanti ha raggiunto la zona, al Piano, bloccando il fuggitivo vicino all’area commerciale, in piazza d’Armi. Il giovane è stato arrestato per tentato furto aggravato. Era in stato alterato, forse dall’assunzione di alcol e droghe. Il giovane ha spiegato ai poliziotto che aveva avuto una lite con la compagna e dopo aver fatto uso di alcool e crack aveva tentato di portare via alcuni preziosi esposti nella vetrina, al fine di rappacificarsi con la fidanzata. Poco dopo è arrivato sul posto il titolare della gioielleria che ha constatato il danneggiamento della vetrata ma non mancavano i gioielli. Messo ai domiciliari questa mattina l’arresto è stato convalidato in tribunale.