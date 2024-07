Rubano furgone poi hanno un incidente e fuggono. Incastrati dal video girato dentro il mezzo

ANCONA - Finisce male la bravata per quattro amici, due ragazze minorenni e due ragazzi maggiorenni, dopo il furto di un furgone. Percorrendo la strada provinciale nel comune di San Paolo di Jesi il mezzo è finito in un fosso ribaltandosi. Il gruppetto di giovani è riuscito ad uscire da solo ed è fuggito per campi, spaventato dalle conseguenze del furto. I carabinieri ci hanno messo poco tempo a rintracciarli tutti. Ad incastrarli è stato un cellulare che una delle due ragazze ha perso dentro il mezzo, un Fiat Daily. Nel telefonino è stato trovato il video della bravata. La minore ha ripreso mentre si trovavano a bordo del furgone, poco prima che finisse fuoristrada. Il fatto risale al 18 maggio del 2018. L’autista del mezzo, un marocchino di 24 anni, è finito a processo per furto aggravato davanti alla giudice Paola Moscaroli e definirà la sua posizione il prossimo 7 novembre optando per un rito abbreviato.

Il giovane attualmente è in carcere per altra causa. Le due minori sono finite al tribunale competente e l’altro maggiorenne dovrà definire il giudizio anche lui a novembre. Il furgone è stato rubato a Cingoli, in via Santa Sperandia, davanti al negozio di elettrodomestici e casalinghi Sinergy. Un furgone giallo con tanto di scritta. Quel giorno era parcheggiato davanti al negozio perché dovevano essere caricati degli elettrodomestici per la consegna ma è stato rubato. Fatta denuncia ai carabinieri il furgone ha preso la strada in direzione Jesi ma arrivato ad una curva si è ribaltato finendo in un fosso. Due testimoni hanno visto i quattro ragazzi fuggire per campi. I carabinieri hanno rintracciato poco dopo le due minorenni che non avevano saputo indicare i nomi degli altri due. La svolta è arrivata dal cellulare trovato nel mezzo. È stato fatto sbloccare dalla proprietaria e visionando il contenuto c’era il video della bravata con il 24enne al volante. I due maggiorenni erano già noto alle forze dell’ordine e sono stati rintracciati. La denuncia per furto aggravato è partita per tutti. Il proprietario del furgone, titolare del negozio, un cingolano di 24 anni, si è costituito parte civile con l’avvocato Sara Scalpelli.