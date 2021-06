Ladri senza cuore entrano nel bar di Frolla, rubate le mance dei ragazzi disabili

«In questo mondo di ladri c’è ancora un gruppo di amici che non si arrendono mai. Purtroppo questa notte abbiamo ricevuto una visita poco gradita». Sono queste le parole che i titolari di Frolla, il microbiscottificio che dà lavoro ai ragazzi disabili, hanno voluto postare sul proprio profilo Facebook. Parole amare, di chi fa fatica a credere quanto sia successo.

Si, perchè nella notte alcuni banditi si sono introdotti nei locali di Frolla, a Castelfidardo. I ladri hanno scassinato la porta del bar e si sono introdotti all'interno, rubando anche le mance che i clienti donano ai ragazzi disabili che ogni giorno lavorano in questa splendida attività. «Dispiace - si legge sui social - perchè oltre che al danno il fatto che sono state rubate le mance per i nostri ragazzi. Questa mattina resteremo chiusi per sistemare al meglio le cose».