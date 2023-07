«Sua figlia ha avuto un incidente». Si spaccia per carabiniere e deruba un'anziana

ANCONA - Ad una anziana hanno portato via 300 grammi di oro, tra collanine, anelli ed altri monili, ad altri cittadini anche il denaro. Presa dai carabinieri di Gubbio una banda di ladri: due uomini e una donna, tutti 40enni. Il terzetto avrebbe derubato diverse persone nelle Marche, nei giorni scorsi. Un furto ha riguardato una nonnina di Cagli a cui ha telefonato un uomo che si è spacciato per un maresciallo dei carabinieri. Dopo aver acquistato la sua fiducia si sarebbe presentato a casa di quest’ultima e, qualificatosi come maresciallo dell’Arma le avrebbe riferito dell’incidente avuto dal familiare e che per risolvere c’erano da pagare parecchi soldi. La vittima ha consegnato all’uomo tutto l’oro posseduto per arrivare alla somma chiesta, pari a 300 grammi di oro. Il truffatore se ne è andato via, a bordo di una vettura con dentro i complici.

Solo dopo la donna si è resa conto del grave raggiro patito, e ha contattato immediatamente il numero di emergenza 112 per raccontare l’accaduto fornendo per altro dettagli molto precisi sia dell’uomo che dell’autovettura da questi utilizzata per allontanarsi. La centrale operativa dei carabinieri di Fano ha diramato a tutte le pattuglie e caserme in zona e anche al confine con le Marche la nota di ricerca dell’auto sospetta. I militari di Gualdo Tadino hanno individuato l’automobile vicino a Valfabbrica e dopo averla fermata hanno trovato a bordo due uomini e una donna. La vettura era stata presa a noleggio da un napoletano. I tre avevano vari monili in oro e 4mila euro in banconote da 50 euro. Non hanno saputo giustificare il possesso. La vittima di Cagli, che ha fatto denuncia, ha riconosciuto il suo oro che le è stato restituito. Il gruppetto è stato denunciato per truffa e ricettazione.