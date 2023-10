Furto ed estorsione ai danni di una ragazza: Daspo urbano per due ragazzi. Niente movida per 2 anni

ANCONA - Avevano derubato una ragazza la scorsa settimana, e l’autorità giudiziaria li ha sanzionati con il Daspo urbano. E’ il provvedimento – che verrà notificato a breve – a carico di due tunisini residenti ad Ancona, di 24 e 28 anni già noti alle forze dell’ordine, denunciati uno a piede libero e l’altro in stato di fermo. I fatti risalgono alla notte del 17 ottobre, quando i due cittadini extracomunitari di seconda generazione si sono resi responsabili dei reati di furto aggravato in concorso e di estorsione ai danni di una giovane donna italiana di 23 anni.

Al termine delle indagini, il Questore di Ancona ha emesso un provvedimento di inibizione alle zone della Movida del capoluogo (Corso Garibaldi, Corso Mazzini, Piazza Roma, Piazza Cavour e Piazza del Plebiscito), con il divieto di stazionare per due anni nelle immediate vicinanze. Misura preventiva volta a frenare i comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, che avvengano nei centri cittadini, il Daspo Urbano da inizio anno è stato notificato in 46 casi, a carico di chi si è reso responsabile di condotte violente in ambito cittadino, poi identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria.