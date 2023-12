Occupa uno stabile e ruba (di nuovo) l'energia elettrica: arrestato un 32enne

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno arrestato un 32enne, di nazionalità marocchina, per furto aggravato di energia elettrica.

Nella giornata di ieri, i militari hanno eseguito un ulteriore controllo nell’edificio comunale dove lo scorso 14 novembre era già stata riscontrata la presenza di persone che occupavano abusivamente alcuni appartamenti. In quel caso erano scattate le denunce per furto di energia elettrica. I Carabinieri hanno accertato che il 32enne continuava a vivere abusivamente nell’appartamento e non solo: dopo aver rimosso i sigilli apposti al contatore dell’energia elettrica precedentemente manomesso, aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete.

Il 32enne è stato arresto per furto aggravato. Nel corso della mattinata odierna il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura catastale dell’obbligo di presentazione.