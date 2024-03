Presi con un trolley pieno di elettrodomestici appena rubati: arrestati fratello e sorella

JESI - Sono entrati insieme, nei magazzini Maury’s, e preso un trolley in vendita hanno iniziato a riempirlo di elettrodomestici come un frullatore, una sega elettrica e altro materiale elettronico. Con la valigia piena si sono diretti all’uscita, sbagliando però porta e imboccando quella dove in genere si entra. Le fotocellule delle porte automatiche non si sono infatti aperte perché presenti appunto nella parte opposta. Lì fratello e sorella, di origine nomade, sono stati bloccati dalla sicurezza e poi arrestati dai carabinieri. Dentro il trolley i militari hanno trovato la refurtiva. Il furto, del valore di circa 400 euro, è avvenuto sabato scorso. Questa mattina i due fratelli sono comparsi davanti alla giudice Martina Marinangeli, per la convalida. Sono difesi dall’avvocato Alessandro Sorana. L’udienza è in corso. (Servizio in aggiornamento)