Nelle tasche ha documenti e carte di credito intestate ad un altro, li aveva rubati da un'auto: denunciato

Nella notte scorsa, nei pressi di via XXIX Settembre, la polizia di Ancona ha denunciato un giovane di origine tunisina, regolare sul territorio nazionale ma gravato da numerosi precedenti giudiziari.

Durante il controllo, i poliziotti hanno richiesto all'uomo di mostrare il contenuto delle proprie tasche. È emerso un coltello multilama del tipo serramanico, la cui lama era sporca di hashish. Il giovane non è stato in grado di fornire alcuna spiegazione plausibile sul possesso dell'arma. Inoltre, durante l'ispezione, è stato scoperto che il giovane aveva con sé una serie di documenti, tra cui carta di identità, patente, tessera sanitaria e carta di credito, tutti intestati a un'altra persona. Le spiegazioni fornite dal giovane su questi documenti sono state vaghe e contraddittorie.

Sospettando un'attività illecita, i poliziotti hanno avviato un'indagine approfondita e hanno scoperto che diversi giorni prima era stata presentata una denuncia per furto da un'auto, riguardante un giubbotto contenente il portafogli della vittima. I documenti rinvenuti con il giovane corrispondevano esattamente a quelli rubati. Di conseguenza, i documenti sono stati restituiti alla vittima e il giovane tunisino è stato denunciato per possesso ingiustificato di arma e per ricettazione.