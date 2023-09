Un ventenne di Fabriano è stato denunciato per furto dai Carabinieri della Compagnia. Tutto è iniziato nelle scorse settimane in un distributore di benzina della città. Un 70enne residente fuori provincia si era recato a fare carburante, inserendo nella colonnina, in modalità automatica, due banconote da 20 euro. Dopo aver acceso il mezzo però si era accorto che che la lancetta del serbatoio era troppo bassa rispetto a quanto aveva pagato.

A quel punto l'uomo aveva contattato il titolare dell'attività commerciale e dal terminale del distributore era emerso che erano stati elargiti solamente l'equivalente di 20 euro e non 40, in quanto non risultava una seconda banconota al computer. Con molta probabilità, quindi, era stata rifiutata dalla colonnina. L'uomo a quel punto aveva deciso di contattare i carabinieri per sporgere denuncia. I militari nelle scorse ore hanno visionato le telecamere di sicurezza. Dalle immagini è emerso che un giovane, arrivato a fare carburante pochi istanti dopo il settantenne, mentre quest'ultimo faceva rifornimento e non si era accorto che una banconota da 20 euro era rimasta appesa sulla colonnina, si era intascato la banconota in questione. Il 20enne è stato identificato e denunciato per furto.