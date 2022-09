Esce dal centro commerciale: «Nulla da pagare», in tasca aveva delle cuffie per smartphone

ANCONA – Entrano nel centro commerciale e dopo aver armeggiato tra gli scaffali intascano delle cuffiette per cellulare. Invece di dirigersi verso la cassa i due amici, un 20enne e un 30enne di origine tunisina, avevano pensato bene di guadagnare la corsia per l'uscita senza acquisti ma il personale di vigilanza si è accorto e li ha fermati. Dopo i controlli uno è risultato anche clandestino. Il tentativo di furto è avvenuto domenica, in un Centro Commerciale della Baraccola. Il personale del negozio si è accorto degli strani movimenti della coppia magrebina e ha chiamato la polizia. Sul posto è arrivata una pattuglia delle Volanti. In un primo momento hanno negavano di avere con sé



oggetti da pagare ma poi, con gli agenti lì davanti, si sono convinti a restituire al personale del centro commerciale due confezioni di cuffie bluetooth, ammettendo di averle prelevate dagli scaffali.La polizia ha accompagnato i due tunisini in questura al fine di accertare le loro generalità, essendo sprovvisti di documenti di identificazione. All’esito degli accertamenti fotodattiloscopici è emerso che il 30enne era sprovvisto di permesso di soggiorno e pertanto è stato denunciato per violazione della normativa in materia di immigrazione. La sua posizione è al vaglio dell'Ufficio Immigrazione al fine di valutare la procedura per l'espulsione. Per il tentato furto sarà il centro commerciale a valutare se sporgere denuncia.