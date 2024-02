Rubano cosmetici ed una volta scoperte scappano: denunciate due donne della banda dedita ai furti

JESI – Si erano già rese protagoniste di un furto di prodotti di bellezza ed abbigliamento nello scorso novembre, per il quale erano state arrestate insieme ad altri connazionali con cui formavano una banda specializzata in questo tipo di reato. Il Commissariato di Polizia è così riuscito a rintracciare nei giorni scorsi due ragazze ventiduenni, di etnia rumena, residenti a Roma in un campo nomadi di Via Salaria, dopo la querela presentata dal responsabile di un punto vendita commerciale in Largo Salvator Allende, a Jesi.

L’uomo si è rivolto agli agenti per denunciare un furto di cosmetici avvenuto alcune settimane prima per un valore complessivo di circa 300 euro. Gli investigatori, acquisite le immagini delle telecamere posizionate interno del centro commerciale, sono riusciti ad individuare due donne, una delle quali con occhiali da sole, che una volta entrate nei locali avevano nascosto alcuni prodotti di cosmetica sotto gli abiti indossati, guadagnando poi di corsa l’uscita una volte scoperte dalle commesse del negozio.

La comparazione delle immagini a disposizione delle forze dell’ordine ha permesso così di rintracciarle, e di formalizzare la denuncia all’autorità giudiziaria per furto continuato aggravato in concorso. Per loro potrebbe anche scattare la notifica di un ulteriore provvedimento, finalizzato ad impedire il loro rientro nel comune di Jesi.