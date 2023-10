Un magnete sul contatore per non pagare la corrente, imprenditore condannato. In bolletta arrivava solo il 10% dei consumi fatti

OSTRA – L'aveva pensata proprio bene un imprenditore tessile per non pagare la corrente consumata per la sua attività. Inserendo un magnete sul contatore era riuscito a sballare i consumi vedendosi recapitare una bolletta molto alleggerita per l'attività che svolgeva. L'uomo però è stato condannato dal tribunale di Ancona ad otto mesi di carcere, pena sospesa. Era accusato di furto aggravato. Imputato un 52enne cinese, difeso dall'avvocato Andrea Rossolini, che gestiva un opificio di confezioni di abbigliamento per conto di terzi. Il magnete, posto sul contatore gli avrebbe permesso di quantificare consumi inferiori al 90% rispetto a quelli reali fatti. Un esempio: invece di pagare mille euro a bimestre pagava 180 euro. In due anni avrebbe risparmiato 12mila euro. Per due anni, stando alle accuse, dal 2015 al 2017, avrebbe pagato quindi solo il 10% dell'energia elettrica realmente consumata per la sua attività, collocata all'epoca dei fatti nel comune di Ostra.

Vista la diminuzione drastica registrata dall'ente erogatore era stato avviato un controllo da parte dell'Enel che non si spiegava come mai una azienda di discrete proporzioni pagasse improvvisamente poco. Sul posto era arrivato personale specializzato che aveva trovato un grosso magnete, ben nascosto, che bloccava in questo modo i giri effettivi dell'apparecchio non segnando perciò gli effettivi consumi usati. Per documentare il furto i tecnici avevano segnalato la cosa anche ai carabinieri della zona denunciando quindi il titolare della ditta. Il furto di corrente prima del 2016 si è prescritto per l'imputato.