Fa un allaccio abusivo mentre il fratello è in carcere, a processo un “vampiro” di corrente

CASTELFIDARDO - Quattro anni di corrente a scrocco approfittando del fratello che era in carcere. In due sono finiti a processo per furto aggravato al tribunale di Ancona. Si tratta di un foggiano di 61 anni e di un anconetano di 54 anni. Stando alle accuse avrebbero realizzato un filo abusivo per succhiare corrente direttamente dal contatore dell'Enel, baipassando il proprio misuratore per collegarlo a quello dietro l'abitazione del fratello che era in carcere. Da dicembre del 2014 a luglio del 2018 i due avrebbero rubato energia accumulando un consumo di quasi 9mila euro. A far scoprire il trucchetto è stato il fratello del 54enne, uscito dal carcere. Le due abitazioni si trovavano in via Jesina, a Castelfidardo, una davanti all'altra. In quella dei due inquilini è stato fatto l’allaccio abusivo. Il fratello uscito di galera è tornato a casa e ha notato un filo strano segnalandolo all’Enel. Fatto un sopralluogo era stato trovato l’allaccio ed erano partite le denunce per gli occupanti dell’abitazione che sono finiti a processo.

Ieri, in tribunale, ad Ancona, è iniziata la discussione davanti alla giudice Antonella Passalacqua, dove si procede con l'abbreviato. La procura ha chiesto due condanne: per il foggiano 1 anno e 9 mesi, per l'anconetato 1 anno e 10 mesi (ha l'accusa della inosservanza della sorveglianza speciale perché ha ospitato in casa sua due pregiudicati). Gli imputati, che hanno risarcito il danno all’Enel, sono difesi dagli avvocati Luca Montanari e Chiara Castellani. L’udienza è stata aggiornata per repliche e sentenza al 30 gennaio.