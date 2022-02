Ruba il cibo al supermarket: la cassiera lo scopre e interviene

Furto al supermercato: il ladro viene scoperto a rubare dalla cassiera che chiama la polizia. Un 24enne di origine gambiana, è stato denunciato per furto aggravato. Gli agenti sono intervenuti nel supermercato Coop di via Gioardano Bruno verso le 19 dopo aver ricevuto una segnalazione al numero di emergenza 112 fatta della dipendente. La donna, infatti, aveva notato poco prima che il giovane era entrato nel negozio, aveva preso alcuni prodotti dagli scaffali nascondendoli dentro il giubbotto. Poi, come nulla fosse, aveva scavalcato le casse senza pagare e si era allontanato immediatamente dal market. Da lì la chiamata alla polizia. La pattuglia è arrivata velocemente sul posto e ha presto tutte le informazioni necessarie per capire da che parte fosse scappato il ladro. Dopo pochi minuti lo hanno rintracciato in piazza Ugo Bassi con ancora addosso la refurtiva. Così è stato portato in questura e per lui è scattata la denuncia all’autorità giudiziaria di Ancona per l’ipotesi di reato di furto aggravato. La merce è stata poi restituita al supermercato. L’ufficio immigrazione della questura, da un successivo controllo, ha riscontrato che il ventenne era già stato segnalato per un l’ingresso e il soggiorno illegale in Italia e per questo sono state avviate le procedure per la sua espulsione.



Controlli di questo tipo da via Garibaldi a piazza Cavour, da piazza Roma a piazza Pertini fino alla Galleria Dorica.

Diverse le operazioni svolte dalla polizia nell’ultima settimana. Nella giornata di sabato sono state controllate 76 persone, di cui sei con precedenti e sette di origine straniera. Nel corso della settimana, invece, l’attività di controllo del territorio messa in campo ha permesso di controllare complessivamente oltre 400 persone e 57 veicoli. Denunciate in totale 5 persone. Domenica 6 febbraio un uomo di origine egiziana è stato denunciato per il suo stato di irregolarità sul territorio italiano. Il giorno dopo, 7 febbraio, in zona Posatora, sono state ritirate cautelativamente delle armi ad un anconetano di 55 anni che, nel frattempo, è stato denunciato per porto abusivo delle stesse. Mercoledì 9 febbraio uno straniero nigeriano di 30 anni è stato controllato in via Giordano Bruno e denunciato perché non doveva trovarsi in Italia. Una volta perquisito dai poliziotti, è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente e segnalato alla Prefettura. Lo stesso giorno una donna moldava di 36 anni, controllata dal Reparto Prevenzione crimine mentre stazionava nel parcheggio della ex Fiera della Pesca, è stata denunciata per la violazione del testo unico sull’immigrazione, essendo lei stessa irregolare sul territorio nazionale. Infine giovedì 10 febbraio sono stati arrestati in flagranza di reato dall’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico due cittadini somali ventenni protagonisti di una tentata rapina e di lesioni ai danni di un cittadino originario della Guinea.