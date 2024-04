Entra in Comune per rubare ma rimane intrappolato nel portone, ladro a processo

SENIGALLIA - Cerca di intrufolarsi in Comune per commettere un furto ma rimane prigioniero all’interno. Per tentare di farla franca ha chiamato il 118 fingendo di aver avuto un malore ed essere rimasto chiuso dentro. Proprio quella telefonata però ha portato la polizia sulle sue tracce. Con l’accusa di tentato furto è finito a processo un 36enne. La notte del 13 maggio del 2019 il ladro maldestro ha scassinato il portone di accesso principale che si trova sotto i portici di piazza Roma ma si è trovato prigioniero della seconda porta. Quella non l'aveva calcolata e non è riuscito a forzarla. Nel frattempo si era chiusa e non riusciva più a riaprire l'altra. Preso dal panico ha chiamato il 118. «Aiuto, sto male, sono rimasto chiuso in Comune e non riesco ad uscire», ha detto all’operatore. Un’ambulanza è subito partita per raggiungere piazza Roma ma l'allarme del malore è subito rientrato tanto che il mezzo sanitario ha fatto marcia indietro.

Il mattino seguente i primi dipendenti arrivati al lavoro hanno trovato il portone sotto i portici forzato. È stata chiamata la polizia. Dopo un’indagine avviata dalla squadra mobile è stato possibile risalire al ladro. E' stata proprio la telefonata di aiuto notturna, fatta al 118, poi annullata, a portare i poliziotti sulle tracce del 36enne. L'uomo aveva chiamato con il cellulare. Davanti alla giudice Tiziana Fancello questa mattina, in tribunale, ha testimoniato il poliziotto, intervenuto con la pattuglia dopo la segnalazione dei dipendenti comunali. «Abbiano trovato i segni di effrazione - ha riferito l'agente - fatti con un cacciavite a taglio o comunque un oggetto contundente. C'erano anche i segni dei calci dati vicino alla maniglia per tentate di aprire la seconda porta. Abbiamo chiamato la Scientifica». Scassinato il portone di legno il ladro lo avrebbe richiuso dietro di sé per procedere con il secondo senza riuscirci. Nel frattempo però il portone principale non si apriva più da dentro ed è rimasto intrappolato. Così la chiamata al 118 per fingere un malore. Poi è riuscito ad aprilo e così a fuggire via annullando il soccorso. Prossima udienza il 18 novembre.