Ruba due collane ad un minorenne, poi le restituisce, a processo il ladro pentito

ANCONA - L’effetto dell’alcol lo aveva portato a rubare due collanine, ad un 15enne, che ballava in uno chalet del lungomare di Marina di Montemarciano. Gliele aveva strappate via dal collo ma dopo pochi minuti, anche su suggerimento degli amici con cui stava facendo serata, le aveva subito restituite. «Dai, ti metti nei guai - lo avevano rimproverato gli amici - restituisci le collane al ragazzino». Le collanine erano state restituite al proprietario con la scusa che le aveva trovate a terra. Il minorenne le aveva messe nel marsupio. Passata mezz’ora però gli erano state rubate di nuovo.

Protagonista del furto con ripensamento, avvenuto il 3 agosto del 2020, un anconetano di 22 anni. E' finito a processo davanti al giudice Corrado Ascoli per furto con strappo. Il dibattimento per lui si aprirà il prossimo 22 maggio. Il 22enne aveva visto il marsupio sul bancone del bar e così si era avvicinato per rubare di nuovo le collanine e prendere anche i 10 euro che erano all’interno. Il minorenne lo ha visto e lo ha denunciato. L’anconetano è difeso dall’avvocato Emanuele Senesi.