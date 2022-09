«Signora, ha una macchia sulla spalla», mentre lei si pulisce le sfilano la catenina d’oro

FABRIANO - Tornava a casa dopo la spesa, un ragazzo e una ragazza si avvicinano e le fanno notare la strana macchia sulla spalla: è un trucco per farla distrarre. I due hanno infatti approfittato della situazione e, mentre lei si ripuliva, le hanno sfilato la collana d’oro. E’ successo la scorsa settimana a Fabriano. La donna si è rivolta al commissariato di polizia. Indagini in corso per verificare l’accaduto e risalire all’identità dei due presunti responsabili.