"Pescava" con una pinza il denaro dall'offertorio di una Chiesa, arrestati due giovani per furto aggravato

ANCONA – Il complice lo attendeva fuori, intento a fare il palo, l’altro era all’interno della Chiesa ad armeggiare con una pinza, con la quale stava cercando di “pescare” il contante custodito nella cassetta dell’offertorio. Sono stati tratti in arresto per il reato di furto aggravato due giovani italiani, di 27 e 37 anni, intercettati nel pomeriggio di ieri dalla Polizia in zona Pinocchio e con precedenti per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

L'arresto è stato portato a termine durante normale servizio di controllo del territorio effettuato dai poliziotti i quali avevano notato nei pressi di una Chiesa un veicolo sospetto. Hanno così visto uno dei due ragazzi, a loro già noto, che sorpreso dagli agenti non riusciva a giustificare la sua presenza sul posto. Una volta entrati, hanno così scoperto l’altro chino vicino all’offertorio, che cercava di estrarre il denaro dalla cassetta.

Dopo i controlli di rito, gli agenti hanno trovato nella tasca dei suoi pantaloni poche decine di euro che il ragazzo era riuscito a sottrarre. La somma è stata restituita al parroco, mentre i due giovani sono stati portati gli uffici di via Gervasoni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell'udienza per direttissima fissata nella mattinata odierna.