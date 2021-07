Furto in chiesa, ruba i soldi delle offerte: nei vestiti un coltello da 17 centimetri

Per un 30enne campano è scattata la doppia denuncia. Oltre a girare per la città con un coltello è stato protagonista di un furto all'interno di una chiesa

I carabinieri della stazione di Fabriano hanno denunciato un 30enne campano, residente fuori regione, per possesso di armi e furto in chiesa.

Le indagini si sono concluse nei giorni scorsi. Tutto è iniziato a Fabriano, a seguito della segnalazione di alcune parrocchiane che hanno contattato i carabinieri dopo aver notato un giovane muoversi con fare sospetto in prossimità della propria parrocchia, nella periferia della città della carta. La pattuglia, nell'arco di pochi minuti, lo ha trovato e perquisito, sequestrando un coltello lungo 17 centimetri. A seguito di ulteriori accertamenti è stato anche denunciato per furto. Lo scorso mese in un'altra parrocchia della città erano stati rubati dei soldi dalle cassette delle offerte. In quell'occasione furono prese alcune impronte e visionate le telecamere di sorveglianza. Effettuato il confronto con il soggetto in questione è emerso che era stato lui stesso ad effettuare il furto. Per il 30enne è scattata quindi una doppia denuncia.