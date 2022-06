Spesa a scrocco al centro commerciale, ruba prodotti di bellezza ma viene scoperta

SENIGALLIA - Ieri pomeriggio gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti al centro commerciale del Cesano, dove la vigilanza interna aveva segnalato una donna dell'est Europa che si muoveva in modo sospetto.

Si era recata in un'altra aera del supermercato per evitare le casse. Gli agenti le hanno trovato nelle borse diversi oggetti, perlopiù prodotti di bellezza. Il tutto per un valore di oltre 300 euro. Merce recuperata, donna denunciata per furto.