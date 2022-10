Tornano nella pizzeria dove avevano rubato un cellulare, denunciati per furto

ANCONA - Prima rubano un cellulare, lasciato sul bancone di una pizzeria, poi ci tornano a distanza di giorni ma dal locale il titolare li riconosce e chiama la polizia. È andata male ad una coppia che ieri è stata denunciata per furto. Nel primo pomeriggio la sala operativa della questura ha inviato personale della squadra volante in una pizzeria del centro, in quanto era stata segnalata la presenza nel locale di un uomo e una donna che giorni prima si erano resi responsabili del furto di un telefono cellulare appartenente ad un avventore del locale. Arrivati sul posto gli agenti hanno intercettato i due presunti ladri che nel frattempo erano usciti dal locale e stazionavano fuori. Li hanno identificati e poi hanno parlato con il personale della pizzeria che ha confermato di averli come i protagonisti del furto di un cellullare avvenuto giorni prima, aggiungendo che i momenti del furto erano stati ripresi dall’impianto di videosorveglianza.

Dalla visione dei filmati è emerso che, mentre la coppia era in attesa vicino al bancone della pizzeria, l’uomo, dopo aver riferito qualcosa alla donna, ha preso il telefono cellulare dal bancone, infilandolo nella tasca del pantalone. Poi, dopo essersi girato nuovamente verso la donna come a comunicarle qualcosa, i due sono usciti dalla pizzeria, facendo perdere le loro tracce. La coppia è stata portata in questura per la denuncia. La polizia ha poi avvisato il proprietario del cellulare che aveva già sporto denuncia.