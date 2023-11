Il cellulare dimenticato sulla pedana gli fa gola e lo ruba. A pochi passi ci sono i carabinieri in borghese: arrestato

ANCONA – Un operaio aveva dimenticato il cellulare su una pedana, nel cantiere edile in cui stava lavorando e un ladro ne ha approfittato per rubarlo. Il furto però è stato subito scoperto. Parcheggiata proprio davanti al posto dove è stato arraffato il telefonino c'era una pattuglia in borghese dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro che hanno notato il malvivente arrestandolo in flagranza. Il furto è di ieri mattina, alle 10, in via Martiri della Resistenza. A compierlo è stato un 31enne nigeriano, irregolare. Passava lungo la via quando si è avvicinato al cantiere.

Lì ha notato il cellulare e se lo è infilato in tasca guadagnando la fuga. Ma è durata pochi metri. I carabinieri lo hanno visto e fermato. Lo straniero è stato portato in caserma, alla Montagnola, per le procedure del caso. Questa mattina la giudice Paola Moscaroli ha convalidato l'arresto rimettendolo libero. Verrà espulso dal territorio Italiano. Il nigeriano subito dopo il furto si era già pentito e in tribunale oggi ha chiesto scusa durante la convalida.