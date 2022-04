Si spacciano per amici del figlio e si fanno portare a casa, poi svaligiano l’appartamento

FALCONARA - Li avvicinano con la scusa di essere conoscenti del figlio, si fanno portare in casa con la scusa di voler vedere il pavimento e riescono a farsi consegnare soldi e gioielleria per circa 2mila euro. E’ successo martedì scorso a Falconara Marittima.

Vittime due anziani, che sono stati avvicinati in via Cristoforo Colombo da una coppia composta da un uomo castano e una donna scura con corporatura robusta. Hanno detto di essere amici del figlio degli anziani e la conoscenza del nome di quest’ultimo ha aperto loro le porte della fiducia. Poi quelle di casa. Secondo quanto ricostruito, i due hanno chiesto di poter vedere il pavimento di casa in prospettiva di comprare un appartamento. All’interno dell’abitazione, con delle scuse, sono riusciti a farsi consegnare soldi e gioielli prima di salutare e andare via. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Falconara.