Colpo al Cargopier, fanno esplodere il bancomat: poi la fuga con il bottino

Un boato enorme a squarciare il silenzio della notte. Poi la fuga con il bottino. Colpo nella notte tra venerdì e sabato al Cargopier di Osimo Stazione. A dare la notizia è il Resto del Carlino.

I bandini sono riusciti a far esplodere il bancomat e portarsi via circa 15mila euro. La tecnica utilizzata è stata quella della "marmotta esplosiva", che prevede l'utilizzo di un trapano per inserire un congegno all'interno dello sportello e farlo poi esplodere. Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri di Osimo, i banditi coinvolti sono 2. Hanno agito con velocità ed in pochi minuti sono riusciti a far perdere le proprie tracce. L'esplosione ha causato purtroppo anche gravi danni al bar adiacente.