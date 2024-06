Colti sul fatto mentre prelevavano di nascosto carburante da un trattore: denunciate tre persone

ANCONA – Li hanno colti sul fatto mentre armeggiavano attorno ad un trattore stradale, con il chiaro intento di prelevare il carburante dal serbatoio del mezzo per travasarlo, nel serbatoio o in un'altro recipiente per poi dileguarsi su una macchina parcheggiata nelle vicinanze. Gli agenti, nella tarda mattinata di ieri, hanno così fermato tre persone in zona Baraccola, dopo una segnalazione, trovate in fondo ad una stradina: due erano vicino al mezzo mentre uno stava aspettando poco distante all’interno di un auto posteggiata.

Gli agenti, arrivati sul posto, hanno subito nottato che a terra tra i due uomini vicini al trattore era presente un tubo in plastica di circa 2,50 cm, con inserita ad un capo una pompa metallica “pompa travaso” ancora gocciolante di gasolio, utilizzata verosimilmente per il travaso del carburante in una tanica di 25 litri, pronta per essere caricata nel vano bagaglio della macchina, dove erano allineate altre 5 taniche piene di gasolio. Il tappo del serbatoio, inoltre, era aperto ed imbrattato di sostanza oleosa.

Ad un primo controllo, i tre sono risultati essere residenti nella provincia: un italiano, ma di origine moldava, di 35 anni, con precedenti per reati contro il patrimonio, gli altri due di cittadinanza moldava, rispettivamente di 47 anni, in posizione regolare in Italia e di 44 anni (con precedenti penali). Il 44enne, con regolare contratto di noleggio dell'autovettura di una ditta di Bolzano, ha poi riferito alle forze dell’ordine di aver incontrato poco prima incontrato in un esercizio commerciale della zona il cittadino italiano, il quale gli aveva proposto il gasolio del proprio mezzo in cambio di un compenso economico.

Dagli accertamenti è risultato come il trattore fosse in locazione ad una ditta di trasporti di Roma (per il quale il cittadino italiano svolgeva la mansione di autista professionale con regolare contratto), il cui legale rappresentante ha successivamente sporto denuncia per l’accaduto ed i tre uomini sono stati denunciati.