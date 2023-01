Furto di carburante in un cantiere, poi il ladro tenta la fuga a bordo di un pick-up: 20enne finisce nei guai

I carabinieri della Stazione di Sassoferrato hanno denunciato un ventenne del Maceratese, già noto alle forze dell'ordine, per tentato furto agravato. Il giovane stava rubando carburante da un mezzo, in un cantiere edile di Sassoferrato, durante la pausa pranzo, approfittando dell'assenza dei muratori. L'uomo però non ha fatto i conti con due dipendenti che si sono accorti e lo hanno fotografato mentre tentava la fuga con un pick-up di grossa cilindrata. Del giovane si sono perse le tracce, ma i militari della stazione di Sassoferrato sono riusciti ad identificarlo.

Il fatto

Il ventenne si è recato in un cantiere edile e, pensando di non essere notato, ha iniziato ad estrarre del carburante da un grosso mezzo che era parcheggiato all'interno dell'area di lavoro. Due operai si sono accorti e sono andati incontro al giovane che è scappato in un attimo. Le foto scattate sono state consegnate ai carabinieri che hanno prima effettuato un sopralluogo, poi hanno avviato particolari indagini informatiche in banca dati. C'è voluto molto tempo e un lavoro di precisione: la foto della targa non era completa, mentre quella dell'uomo si. Quindi sono stati contattati tutti i proprietari di un pick-up che avessero almeno quelle lettere nella targa. Con un lungo lavoro di scrematura quei cento proprietari sparsi in tutta Italia sono diventati man mano sempre di meno finchè non è stato identificato l'autore del furto. Individuato il mezzo si è contattato l'attuale intestatario, di età incompatibile con l'autore, il quale ha affermato di aver recentemente acquistato il mezzo da chi è poi risultato l'autore del colpo. Il giovane, quindi, è stato convocato in caserma a Sassoferrato. Le nuove foto segnaletiche sono state mostrate agli operai che hanno riconosciuto sia il ladro che il pick-up. Così il ventenne della provincia di Macerata è stato denunciato per tentato furto aggravato.