Scende dal treno senza biglietto e tenta di rubare una macchina: arrestato in flagranza di reato

FABRIANO- Lo hanno arrestato i Carabinieri di Fabriano in flagranza di reato e dovrà rispondere di furto aggravato un trentenne di origini nordafricane regolare sul territorio italiano. Il giovane, una volta sceso dal treno proveniente da Roma Termini perché sprovvisto di biglietto, ha tentato di rubare una macchina fuori dalla stazione – rompendo il vetro e facendo scattare l’allarme - prima di essere colto sul fatto dai militari allertati dallo stesso allarme della vettura.

Lo stesso, nel corso dell’udienza di convalida è stato rimesso in libertà per via della richiesta dei termini a difesa ma dovrà comunque rispondere del reato che gli è stato riscontrato.