«C'è un uomo sul tetto», ladri acrobati in una villetta di Candia: arriva la polizia e parte la fuga

ANCONA - «Intervenite, c'è un uomo sul tetto della villetta». E' questa la chiamata arrivata nella giornata di ieri ai poliziotti della Questura di Ancona. La segnalazione riferiva infatti di due persone sospette a bordo di un'auto: una delle due si era poi introdotto in una villetta nel quartiere di Candia, riuscendo a portasi sul tetto.

Giunti sul posto i poliziotti hanno rintracciato l'autovettura. Uno dei due ladri si è dato immediatamente alla fuga ma è stato bloccato mentre era intento a scappare nelle campagne circostanti. I due, nell'intento di introdursi all'interno della villetta avevano rotto un cancelletto di entrata, rimuovendolo dalle cerniere. Inoltre, avevano tolto delle canaline dal tetto dell'abitazione. I due soggetti, entrambi italiani di circa 40 e 60 anni, gravati da precedenti giudiziari, sono stati arrestati per il reato di furto aggravato in concorso e condotti presso la Questura. Il materiale rubato è stato riconsegnato alla proprietà dell'immobile, mentre il veicolo è stato sequestrato.

Uno dei due ladri è risultato inottemperante ad un Foglio di via della durata di tre anni e ad un Avviso Orale, misure di prevenzione emesse dal Questore di Ancona nel febbraio scorso, e per questo è stato anche denunciato. Questa mattina, in sede di direttissima, l'autorità giudiziaria ha convalidato l'arresto ed i due saranno sottoposti ai domiciliari. Per il soggetto non gravato da misure di prevenzione il Questore di Ancona ha emesso la misura del Foglio di Via da Ancona della durata di tre anni.