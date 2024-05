Tenta di rubare un camper, interviene un'amica dei proprietari ed il ladro prova a portarle via l'auto

ANCONA - Prima tenta il furto di un camper in via Giordano Bruno poi, vistosi scoperto, prova a rubare l'auto di un'amica dei proprietari, trascindando la donna sull'asfalto per alcuni metri. E' successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il ladro, un 30enne marocchino, è finito agli arresti con l'accusa di furto e rapina aggravati.

Tutto è iniziato ieri notte quando i proprietari del camper hanno intravisto il 30enne mentre armeggiava nei pressi del loro mezzo. Allertata la polizia, sul posto è intervenuta anche una loro amica che ha tentato di bloccare il ladro. A quel punto il giovane marocchino è entrato nell'auto della donna provando a rubarla. L'amica si è aggrappata al veicolo ed è stata trascinata per alcuni metri. Provvidenziale l'intervento della polizia che è riuscita a bloccare lo straniero ed arrestarlo. Il 30enne dovrà rispondere di rapina e furto aggravati mentre la donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Aveva alcune escoriazioni causate dal trascinamento ma nessuna grave conseguenza.