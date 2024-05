Noleggiano un'auto per rubare 400 bottiglie di olio nei supermercati, in manette madre e figlio

CASTELFIDARDO - Escono da un supermercato con un carrello pieno di bottiglie di olio d'oliva extravergine. Un particolare che ha insospettito una pattuglia dei carabinieri di Castelfidardo, di passaggio nella zona per i controlli del territorio. Nel punto vendita non erano in corso promozioni. Si sono avvicinati a madre e figlio e per fugare ogni dubbio hanno chiesto loro lo scontrino. Non avevano fatto acquisti. La merce, in tutto 50 bottiglie, era stata rubata all'Oasi. La conferma è arrivata poi dal supermercato stesso perché i militari, non ricevendo lo scontrino, sono entrati nel negozio e hanno chiesto alle cassiere se si erano accorte di due persone con un carico così elevato di bottiglie. Nulla. In un momento di distrazione avrebbero guadagnato l'uscita per arrivare fino alla vettura parcheggiata proprio vicino al supermercato. I militari hanno perquisito anche l'automobile, una Dacia presa in affitto a Roma la mattina stessa, e all'interno hanno trovato altre bottiglie di olio, in tutto 400 considerando anche quelle del carrello, e 300 scatolette di tonno. Valore della merce 5mila euro. Il controllo risale a ieri pomeriggio. Madre e figlio, di 55 e 26 anni, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso.

I due risultano residenti nella capitale ma sono originari della Sicilia. La donna ha già dei precedenti specifici sempre per furto. Controllando i loro cellulari i carabinieri hanno ricostruito gli spostamenti. Partiti da Roma sono arrivati nelle Marche dove avrebbero derubato anche altri due supermercati, sempre di olio d'oliva e di tonno, uno a Pesaro e uno ad Osimo. Su questi due punti vendita sono in corso accertamenti. Questa mattina gli arrestati sono stati portati in tribunale ad Ancona dove la giudice Francesca Pizzi ha convalidato l'arresto per il furto di Castelfidardo disponendo come misura cautelare l'obbligo di dimora nella città di residenza. Davanti alla giudice si sono avvalsi della facoltà di non rispondere.