Aspetta il treno, arriva il ladro e gli ruba il borsello: lo rincorre ed il bandito tenta di investirlo con l'auto

FABRIANO – Derubato del borsello mentre aspetta il treno. E' successo nella notte tra il 20 ed il 21 novembre. Vittima un fabrianese che ha provato ad inseguire il ladro che ha cercato di investirlo con l'auto. Il derubato si trovava nella sala di attesa della stazione ferroviaria quando si è avvicinato un uomo che gli ha strappato il borsello di mano, scappando verso l'uscita e il piazzale esterno. Il fabrianese lo ha rincorso e lo ha visto salire a bordo di una vettura con il motore acceso. Per bloccarlo si è posto davanti al mezzo ma il ladro non è stato intimorito. Ha accelerato e il derubato si è dovuto buttare a terra per non essere investito. Poi, tutto trafelato, è corso dalla polizia ferroviaria per denunciare il fatto. Insieme ai poliziotti del Commissariato sono iniziate le ricerche ma del malvivente non c'era traccia. E' stato trovato solo il borsello ma senza più gli effetti personali e il denaro contenuti al suo interno. La polizia sta continuando le ricerche. Ha visionato le telecamere di sicurezza presenti in zona e sentito dei passeggeri che hanno assistito al furto.