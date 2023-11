Ruba il borsello al meccanico, dentro ci sono 1.500 euro: non si accorge degli altri 600 e lo butta via

ANCONA - Ruba il borsello del meccanico in officina mentre quest'ultimo era impegnato nella riparazione di un veicolo, ma non si accorge che dentro ci sono 600 euro e lo getta via. Denunciato un 47enne anconetano. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile, l'uomo è entrato nello spogliatoio dell'officina e ha portato via il borsello con 1.500 euro in contanti, quattro orologi e una torcia professionale del valore di oltre 100 euro.

Il ladro aveva poi abbandonato la borsa in una piazza poco distante dall'officina. In una tasca di cui non si era accorto, c'erano ancora 600 euro in contanti. Ad incastrarlo sono state le videocamere di sorveglianza, dal quale è stato possibile risalire all'identità dell'uomo. Si trattava di una persona già nota alle forze dell'ordine per reati analoghi. Una volta raggunto, gli agenti hanno trovato nelle sue disponibilità la torcia rubata in officina oltre ad utensili da scasso, guanti da lavoro e diverse torce portatili. Risponderà di furto pluriaggravato.