Dagli scaffali prende 61 bottiglie di birra ma ne paga soltanto 2. La fuga dura pochi metri: denunciato

ANCONA - Furto nella serata di ieri in un'attività commerciale di via Giordano Bruno. La polizia è intervenuta dopo una segnalazione da parte del personale di sicurezza del negozio, che ha notato un individuo dall'atteggiamento sospetto aggirarsi tra gli scaffali.

Secondo quanto riferito dall'addetto alla sicurezza, l'uomo, un 25enne, è stato sorpreso mentre raccoglieva casse di birra e le nascondeva nel carrello della spesa. Tuttavia, ciò che ha destato maggiormente sospetti è stato il suo comportamento alle casse automatiche. Mentre avrebbe dovuto pagare per tutte le bottiglie che aveva prelevato, l'uomo ha invece scannerizzato solo due delle bottiglie, passando poi indenne attraverso l'uscita del negozio. A quel punto l'addetto alla sicurezza ha fermato l'uomo per controllare lo scontrino di acquisto. È emerso che il giovane ladro aveva tentato di portare via ben 59 bottiglie di birra senza pagare. Le forze dell'ordine sono giunte sul posto e hanno identificato il responsabile, un pakistano regolare sul territorio, classe '99.

Dopo essere stato trattenuto, l'uomo è stato accompagnato presso gli uffici di polizia di via Gervasoni, dove è stato denunciato in stato di libertà per furto aggravato.