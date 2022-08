Ladri di biciclette sul lungomare: furto anche ai danni di un bambino

Ladri di biciclette attivi sul lungomare di Senigallia. Il 3 agosto scorso è stata rubata una bicicletta, del valore di oltre 300 euro, di proprietà di un bambino. I ladri erano riusciti a tagliare il catenaccio e portarsi via indisturbati il mezzo a due ruote. Dopo una decina di giorni di ricerche i carabinieri di Marzocca sono riusciti a ritrovarla, in zon a Saline, e restituirla al giovane proprietario. Per fortuna non aveva danni.