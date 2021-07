Bici rubate e auto vandalizzate nel garage, i condomini: «Hanno lasciato anche gli escrementi»

L'episodio in un palazzo alla periferia di Castelfidardo. I ladri, ancora in fuga, si sono intrufolati nella pertinenza privata per fare il colpo

Finestrini spaccati, carte di credito rubate e lo sfregio finale di lasciare escrementi ovunque dopo il colpo. Choc a Castelfidardo: la scorsa notte dei ladri si sono intrufolati in un garage per rubare una bicicletta e un portafogli con alcune carte di credito che erano rimaste nell'abitacolo. Poi gli stessi ladri avrebbero cercato di portar via due auto e un motorino.

A segnalare il fatto la pagina Facebook Difendi Osimo che scrive: «I reati si sono consumati in un condominio della periferia di Castelfidardo ad opera di ignoti che dopo aver rotto i finestrini e gli specchietti delle auto hanno pure avuto il buongusto di lasciare la propria firma: escrementi ovunque. La situazione sta diventando pesante anche in Val Musone. Dopo Osimo anche Castelfidardo.

Non si può stare tranquilli neanche a casa propria».