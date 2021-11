Ruba da mangiare al supermercato e lo nasconde nella borsa: donna in carcere

Ha cercato di rubare prodotti alimentari nascondendoli in una borsa ma è stata fermta e arrestata in flagranza di reato. Nei guai una donna originaria della provincia di Ancona, residente a Como ma di fatto senza fissa dimora. I carabinieri l'hanno fermata al Bennet di Olgiate Comasco, in provincia di Como. Il valore della refurtiva era di circa 140 euro. La donna è stata trattenuta nella cella della caserma dei carabinieri in attesa del processo con rito direttissimo