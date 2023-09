Furto in un bar del centro, ladro ruba 700 euro dal fondo cassa e scappa: trovato e denunciato

FABRIANO- Ruba dalla cassa 700 euro, giovane denunciato per furto aggravato. L’uomo, un 28enne extracomunitario residente da qualche tempo a Fabriano, lo scorso fine settimana nelle prime ore della notte si è introdotto all’interno di un bar del centro. Immediatamente è scattato l’allarme e il proprietario ha visto sul proprio smartphone, collegato con l’impianto di videosorveglianza interna ed esterna del locale, una persona aggirarsi vicino alla cassa. Richiesto l’intervento della polizia, gli agenti si sono portati prontamente sul posto, ma il ladro si era già dato alla fuga con oltre settecento euro in banconote e monete di vario taglio, costituenti il fondo cassa e una parte dell’incasso giornaliero precedente. Le riprese delle telecamere di videosorveglianza e la conoscenza del territorio, hanno permesso ai poliziotti di individuare subito il sospettato. Gli agenti hanno raggiunto i pressi dell’abitazione del 28enne. L’uomo, alla vista della pattuglia, ha provato ad allontanarsi con passo spedito, ma è stato fermato dopo una decina di metri. Il ladro ha quindi ammesso il furto e consegnato agli agenti la refurtiva, poi restituita al legittimo proprietario. Il giovane, già con precedenti per reati contro il patrimonio, è stato denunciato e la divisione anticrimine della Questura di Ancona ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale. Il provvedimento, firmato dal questore Cesare Capocasa, obbliga il 28enne giovane a cessare immediatamente le condotte contro la legge, pena un’afflizione superiore costituita dalla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Per il giovane, in ragione della misura applicata, risulterà più difficile ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno.