Fuggono in monopattino dopo aver rubato bancomat e contanti: arrestati due giovani

ANCONA - Dopo aver derubato la vittima al Porto turistico, hanno provato a dileguarsi in monopattino ma la loro fuga è terminata prima di cominciare. Sono stati tratti in arresto i due giovani italiani, di 30 e 40 anni (entrambi con numerosi precedenti giudiziari), che nella serata di ieri sono stati fermati dagli agenti di Polizia e tratti in arresto per il reato di furto aggravato commesso in concorso. Gli operatori della Questura sono prontamente intervenuti a seguito della segnalazione di un uomo, il quale si era accorto di essere stato “alleggerito” di bancomat e contanti.

La vittima aveva conosciuto online uno dei due soggetti, con cui aveva concordato un appuntamento presso il Porto turistico. Durante l'incontro era stato distratto da uno dei due uomini ed invitato a lasciare su un tavolino all'interno di un'imbarcazione le chiavi della macchina, sottratte dall’altro che una volta raggiunto il parcheggio aveva aperto la vettura sottraendo dal portafogli la carta Bancomat dell'uomo e pochi contanti. Compiuta l’operazione, aveva avvertito il complice il quale aveva provveduto ad allontanare frettolosamente la persona raggirata dall’imbarcazione.

Le forze dell’ordine giunte sul posto hanno subito riconosciuto dalla descrizione fatta dall’uomo derubato i due soggetti, mentre a bordo di un monopattino cercavano di far perdere le loro tracce. Fermati ed identificati, avevano nei rispettivi portafogli due carte bancomat: uno dei due soggetti non sapeva fornire spiegazioni in merito ad una, mentre l’altra era intestata all'uomo che aveva richiesto l'intervento della Polizia. Per loro è così scattata denuncia ed arresto, poi convalidato dall’udienza per direttissima.