Rubavano bancomat e carte agli anziani per fare spesa e prelevare contante: sgominata la banda dei bulgari

FALCONARA MARITTIMA – Il modus operandi era consolidato: riuscivano ad impossessarsi dei portafogli di persone anziane, utilizzando bancomat e carte di credito custoditi al loro interno per effettuare prelievi agli sportelli bancomat e pagare i conti degli acquisti effettuati in vari esercizi commerciali della zona. I Carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, al termine di una meticolosa attività di indagine, sono quindi riusciti a fermare e denunciare tre persone – due cittadine bulgare, rispettivamente di 42 e 43 anni circa ed un loro connazionale di 38 anni circa – tutti senza fissa dimora in Italia, per il reato di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito, reati commessi in concorso tra loro.

Le due donne, la mattina del 19 dicembre 2023, all’interno di un supermercato di Ancona, si erano impossessate di un portafoglio di un 79enne del luogo, che era intento ad effettuare la spesa. Nel portafoglio erano custoditi, oltre ad effetti personali, anche la sua carta bancomat e quella della moglie. Dopo aver tentato di utilizzarne una presso un’attività commerciale di Falconara Marittima, durante un normale servizio di controllo i militari hanno intercettato l’uomo al volante di una macchina con a bordo le due donne, una delle quali era stata riconosciuta visionando le immagini del sistema di videosorveglianza acquisite in occasione di alcuni accertamenti. Sottoposti tutti e tre ad immediata perquisizione personale, sono stati trovati in possesso di circa 4000 euro in contanti, in banconote di vario taglio, senza che ne venisse giustificata la provenienza, quasi 2900 prelevati in tre volte dai bancomat sottratti e riconsegnati quindi alle persone derubate.

I controlli effettuati negli istituti di credito hanno poi permesso di approfondire le indagini che hanno portato alla luce altri furti ai danni di persone anziane. Tra luglio e settembre del 2023 presso lo stesso supermercato di Falconara i Carabinieri hanno infatti scoperto che alcune carte rubate erano state utilizzate per effettuare acquisti, e successivamente usate per prelevare denaro cash (per una cifra pari a circa 2300 euro) dagli sportelli bancomat di Poste Italiane e di una banca. Le immagini del sistema di videosorveglianza hanno permesso di identificare la 43enne come responsabile del raggiro, portato a termine approfittando della fragilità delle persone anziane e della difficoltà di essere identificata non avendo fissa dimora.