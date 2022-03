Parcheggia l’auto, al mattino non la trova: «Diversi furti nel quartiere Adriatico»

ANCONA - Esce dal ristorante, parcheggia l’auto in via Fazioli e al mattino non la trova più. Il furto è avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì. «Ho chiamato i vigili per capire se per qualche strano motivo fosse stata rimossa, ma non era così» ha raccontato il proprietario, che ha chiesto di restare in anonimato. Quindi la chiamata ai carabinieri «Mentre parlavo con loro mi è venuto in mentre di controllare il Telepass e dai dati la mia auto risultava uscita alle 8,15 al casello di Cerignola». Quindi la denuncia. «Dai carabinieri ho trovato altre persone che aspettavano di denunciare altri furti avvenuti nelle stesse ore nel quartiere Adriatico, in via Orsi e al Passetto: Alcuni giorni fa so per certo del furto di una Golf in zona Baraccola».

La scorsa notte i carabinieri hanno inseguito dei presunti ladri d’auto a Falconara. In manette un uomo di 31 anni, gli altri occupanti della vettura sono riusciti a scappare. Gli accertamenti e la verifica delle accuse chiariranno se gli episodi sono collegati.